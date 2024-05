ULP in Landsberg: Der Europaplatz als Hoffnungsschimmer

Plus Das neue Landsberger Stadtviertel "Urbanes Leben am Papierbach" wächst weiter. Doch bislang ist es nur ein Wohnquartier.

Das neue Stadtviertel "Urbanes Leben am Papierbach" in Landsberg hat viel versprochen, aber wenig Versprechen gehalten. Geschäftsräume stehen leer, es wird keinen Kulturbau geben, nur eine statt zwei Kindertagesstätten, und, Stand heute, keine Nahversorgung. Damit das Areal nicht zum reinen Wohnquartier wird, setzen Stadt und Investor jetzt offenbar auf eine Belebung des Europaplatzes. Ein Hoffnungsschimmer?

Noch gibt es den Europaplatz nicht, lediglich den Europaplatz 1.0. an der Stelle des künftigen Hotels. Ein paar Bänke stehen dort, ein Container und Pflanzkübel. Ein Treffpunkt ist dieser Platz nicht. Auch die lang ersehnte Wege-Verbindung zwischen Spöttinger Straße und Kühlmannstraße lädt bisher nicht dazu ein, sie zu nutzen. Sie ist nicht mehr als ein Provisorium. Die offizielle Eröffnung der Bahnunterführung war viel heiße Luft. Europaplatz und Querverbindung werden erst interessant, wenn die Bauarbeiten in den benachbarten Baufeldern beendet sind und auch das Hotel fertiggestellt ist.