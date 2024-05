Kommentar

17:25 Uhr

Verkehr: Der Platz vor dem Inselbad muss sicherer werden

Plus Der Platz vor dem Inselbad soll umgestaltet werden. Die Interimslösung hat gute Ansätze.

Von Thomas Wunder

Dass der Bereich vor dem Inselbad in Landsberg umgestaltet werden muss, wissen Stadtrat und Verwaltung schon lange. Ein entsprechender Beschluss, unter anderem für einen Gestaltungs-Wettbewerb, wurde bereits gefasst, die Umsetzung zögert sich aber hinaus, weil nicht feststeht, wann und wie das Freibad umgebaut wird. Dennoch besteht Handlungsbedarf, deswegen ist es richtig, eine Interimslösung zu suchen.

An manchen Tagen ist es schlichtweg gefährlich, sich vor dem Inselbad zu bewegen. Fußgänger, Radfahrer und Skater begegnen sich dort, wo am wenigsten Platz ist, hinzu kommen Autos, die kurz parken oder die Wendeschleife um die Tiefgaragen-Einfahrt fahren. Bildet sich dann noch eine lange Schlange an der Inselbad-Kasse, ist das Chaos perfekt und es gibt kurzfristig kein Durchkommen mehr.

