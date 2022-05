Italienische Tornados kommen für besonderes Training aufs Lechfeld

Auf dem Lechfeld wird es wieder lauter: Italienische Kampfflugzeuge werden vorübergehend im Landkreis Augsburg stationiert. Was die Jets dort machen.

In der Region wird es in den kommenden Tagen wieder etwas lauter werden. Wie die Bundeswehr mitteilt, kommt von Montag, 9. Mai, bis Freitag, 13. Mai, ein italienisches Geschwader mit Tornados an den Standort Lechfeld.

Die Flugzeuge starten von Lechfeld aus zu einem Übungsgebiet in Rheinland-Pfalz, um dort das Aufspüren und Bekämpfen gegnerischer Radarstellungen, sowie den Selbstschutz der eigenen Maschinen vor Raketenbeschuss zu üben, eine Trainingsmöglichkeit, die so in Europa, laut Pressemitteilung, nur hier besteht.

Kein Flugbetrieb in der Nacht auf dem Lechfeld

Der Flugbetrieb ist jeweils am Vormittag und Nachmittag geplant. Die bekannten Flugbetriebszeiten änderten sich nicht. Es finde kein Nachtflug und kein Flugbetrieb von Freitag 12 Uhr bis Montag 8 Uhr statt, heißt es weiter.

Bei Fragen oder Beschwerden wird empfohlen, sich an das Bürgertelefon des Luftfahrtamtes der Bundeswehr unter der kostenlosen Rufnummer 0800/8620730 oder per E-Mail an fliz@bundeswehr.org zu wenden.

Der Standort Lechfeld ist ein gefragter Trainingsflugplatz. In den vergangenen beiden Wochen, vom 25. April bis 6. Mai, nutzten Hubschrauber den Flugplatz Lechfeld. Sie übten unter anderem Flug- und Landetraining bei Dunkelheit, weswegen auch Nachtflüge nötig waren.

