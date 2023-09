18.000 Euro Schaden bei Unfall bei Beuerbach

Beim Unfall wurde niemand verletzt. Die Pkw mussten nach dem Zusammenstoß abgeschleppt werden.

Am Samstag gegen 15 Uhr wollte eine Autofahrerin aus dem Raum Augsburg an der Kreuzung Weiler Straße und Staatsstraße in Beuerbach nach links abbiegen. Aufgrund der Sonneneinstrahlung übersah sie einen Autofahrer aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck, der sich auf der Staatsstraße befand. Es kam zum Zusammenstoß, wobei das Fahrzeug der Verursacherin in die linke Seite des Unfallgegners prallte. Das Fahrzeug des Unfallgegners wurde laut Polizeibericht durch den Aufprall gegen den Pkw einer Fahrerin aus dem nördlichen Landkreis, die auf der gegenüberliegenden Seite der Kreuzung wartete, geschleudert. Glücklicherweise gab es bei dem Unfall keine Verletzten. Es entstand an allen drei Fahrzeugen erheblicher Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund. 18.000 Euro, sodass diese abgeschleppt werden mussten. (AZ)