Auf der Kreisstraße LL18 ist wieder freie Fahrt angesagt

Freie Fahrt auf der Kreisstraße von Unterdießen zur B17: Zur offiziellen Verkehrsfreigabe treffen sich die Verantwortlichen.

Der Verkehr rollt schon seit einigen Tagen auf dem fertiggestellten Teilstück der Kreisstraße LL18 von Unterdießen zur B17. Nun wurde die 650 Meter lange Strecke, die seit Anfang Mai komplett gesperrt war, auch offiziell wieder für den Verkehr freigegeben. Landrat Thomas Eichinger schnitt das symbolische Band zusammen mit Alexander Enthofer, Bürgermeister der Gemeinde Unterdießen, durch und bedankte sich bei allen Beteiligten für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit.

In einer Gemeinschaftsmaßnahme, unter Federführung des Landkreises Landsberg am Lech und mit Beteiligung der Gemeinde Unterdießen, wurde die Kreisstraße nun nach aktuellen Standards ausgebaut, die Verkehrssicherheit verbessert. Parallel wurde auch ein Geh- sowie Radweg angelegt. Die Kosten belaufen sich auf 1,65 Millionen Euro, die staatlichen Zuschüsse auf 900.000 Euro. Den Restbetrag teilen sich der Landkreis Landsberg am Lech (600.000 Euro) und die Gemeinde Unterdießen (150.000 Euro). (AZ)