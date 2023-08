Landkreis Landsberg

Die "Tour de Natur" führt dieses Jahr durch den Kreis Landsberg

Die "Tour de Natur" führt in diesem Jahr unter anderem durch den Kreis Landsberg. Im Hintergrund: der Wärmetopf in Fuchstal.

Plus Die Teilnehmer der Gruppe setzen sich für Umweltschutz und eine nachhaltige Verkehrspolitik ein. Halt machen sie unter anderem in Landsberg und in Fuchstal.

Von Dominik Stenzel

Seit 1991 gibt es die "Tour de Natur": eine Fahrraddemo, die sich nach Angaben der Organisatoren an die Seite von Umweltaktivisten stellt und Themen aus der Verkehrs-, Energie- und Friedenspolitik aufnimmt. Die diesjährige Strecke führt vom Bodensee nach München und dabei auch durch den Landkreis Landsberg. Die Radlerinnen und Radler machten unter anderem am Wärmetopf in Leeder Halt und informierten sich über eine mögliche Reaktivierung der Fuchstalbahn.

Susanne Timm, die ursprünglich aus Jena kommt und in Hamburg lebt, ist Mitorganisatorin bei "Tour de Natur". Wie sie berichtet, ist die Initiative vor 32 Jahren aus dem Widerstand gegen die Thüringer-Wald-Autobahn (A71) entstanden. Sie selbst sei zum ersten Mal 1993 mitgeradelt. Nach wie vor sind laut Timm insbesondere Verkehrsthemen für die Gruppe sehr spannend. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzten sich gegen die Zerstörung der Landschaft durch den Bau von Straßen und für umweltfreundliche Alternativen zum Auto ein. Außerdem sei ein Ziel, sich mit im Umweltschutz aktiven Menschen vor Ort zu verknüpfen.

