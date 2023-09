Landkreis Landsberg

Für den Neubau des Landratsamts wird der rechtliche Rahmen geschaffen

Das Hauptgebäude des Landratsamts befindet sich an der Von-Kühlmann-Straße. Am Penzinger Feld soll ein Neubau entstehen.

Plus Es steht weiter die Gründung eines Kommunalunternehmens im Raum. Mit diesem könnte der Landkreis Landsberg auch andere Vorhaben abwickeln.

Am Penzinger Feld im Landsberger Osten soll ein neues Landratsamt entstehen. Schätzungen zufolge könnten für das Großprojekt rund 80 Millionen Euro fällig werden. Nach Ansicht von Landrat Thomas Eichinger ( CSU) ließe sich das Vorhaben mit einem Kommunalunternehmen (KU) effizienter umsetzen und er verspricht sich damit auch mehr Transparenz. Im Landratsamt wird dementsprechend mit Hochdruck die Gründung vorbereitet. In der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses gab es nun einen aktuellen Stand.

Dazu war Rechtsanwalt Dr. Stefan Detig eingeladen. Der Pullacher Altbürgermeister, der unter anderem auf kommunales Unternehmensrecht und Immobilienrecht spezialisiert ist, berät den Landkreis Landsberg in der Angelegenheit. Detig ging in seinem Vortrag insbesondere auf die Vorteile ein, die die Gründung eines Kommunalunternehmens mit sich bringen würde. So müsste der Neubau des Landratsamts nicht das einzige Tätigkeitsfeld sein: Es ließe sich etwa auch die energetische Sanierung der zahlreichen Wohngebäude des Landkreises über das KU abwickeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

