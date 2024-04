Hier wird im Landkreis Landsberg heuer ein Maibaum aufgestellt

Am 1. Mai wird das bayerische Brauchtum in vielen Ortschaften lebendig gehalten. Wir bieten einen Überblick über die Termine.

In den vergangenen Jahrzehnten sind viele Traditionen in der Region in Vergessenheit geraten. Das Aufstellen eines Maibaums am 1. Mai hat dagegen einen wichtigen Platz in den Veranstaltungskalendern der Ortschaften im Landkreis Landsberg gefunden. Zwischen Ammersee und Lech wird das Brauchtum rund um den Feiertag in vielfältiger Weise aufrechterhalten. Unsere Redaktion gibt einen Überblick über die einzelnen Termine.

Beuern In der Gemeinde Greifenberg ist in diesem Jahr der kleinere Ortsteil Beuern wieder mit dem Maibaum dran, und zwar schon sieben Stunden vor dem 1. Mai. Die weiß-blaue Dorfzierde wird am Dienstag, 30. April, ab 17 Uhr an der Nordseite der Pfarrkirche St. Michael aufgestellt. Dazu spielt die Türkenfelder Blasmusik.

Dettenhofen Keine Chance haben potenzielle Maibaumdiebe in Dettenhofen . Der Maibaum wird dort nämlich erst am frühen Morgen des 1. Mai geschnitten, zum Feuerwehrhaus gebracht und dort geschmückt und ab etwa 10.30 Uhr aufgestellt. Danach spielt der Musikverein Dießen und bei Speis und Trank wird gefeiert. Veranstaltet wird die Maifeier von den Martinsschützen.

Erpfting Im größten Landsberger Stadtteil wird das Maibaumfest von der Feuerwehr und den Loibachschützen organisiert. Das Aufstellen des Maibaums von Hand beginnt um 9.30 Uhr. Freiwillige Helfer an den Schwalben sind eingeladen, sich am Aufbau zu beteiligen. Für das leibliche Wohl ist ab 11.30 Uhr im Hof der Feuerwehr gesorgt. Musikalische Unterhaltung bietet die Musikkapelle Asch.

Hechenwang In Hechenwang wird es am Maifeiertag ab 12 Uhr ernst mit dem Maibaumaufstellen.

In Hechenwang wird es am ab 12 Uhr ernst mit dem Maibaumaufstellen. Hofstetten Die Gemeinde Hofstetten stellt im Ortsteil Hagenheim ab 10 Uhr den Maibaum auf. Organisator ist der Maibaumverein Hagenheim.

Im vergangenen Jahr war unsere Redaktion beim Maibaumaufstellen in Epfenhausen dabei. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

Igling Heuer wird der Maibaum in Oberigling um 10.30 Uhr aufgestellt. Diese Aufgabe übernehmen Mitglieder des Radfahrervereins Wanderer. Danach gibt es ein Mittagessen im Radlerstadel am Geiselsbergweg sowie Kaffee und Kuchen.

Kaufering Der Dorfverein Altkaufering feiert von 9 bis 18 Uhr auf dem Maibaumplatz in Altkaufering.

Lengenfeld Der Jugend- und Brauchtumsverein Lengenfeld lädt zum Maibaumaufstellen ab 10 Uhr am Feuerwehrhaus ein. Treffpunkt für den Maibaumzug durch das Dorf ist um 9.15 Uhr beim Baugeschäft Heilrath. Essen und Musik gibt es auch.

Oberdießen Die Landjugend Oberdießen lädt ab 10 Uhr zum "Figura-nauf-mach-Fest" auf dem Kirchplatz. Der Musikverein Unter-/Oberdießen sorgt für Stimmung.



Oberfinning In der Gemeinde Finning spielt sich der Maifeiertag in Oberfinning ab. Dort wird ab 10 Uhr unter der Regie des Brauchtumsvereins der Maibaum an dem kleinen Platz an der Hauptstraße, wo die Pfarrgasse und St. Sebastian abzweigen, in die Senkrechte gebracht. Mittags wird gegrillt, nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen und dazu spielt die Entrachinger Blasmusik.

Obermeitingen Der Burschenverein Obermeitingen veranstaltet sein Maifest am 30. April, ab 18 Uhr im Feststadel der Gemeinde .

Mit sogenannten Schwalben werden die Maibäume von Hand aufgestellt. Foto: Thorsten Jordan (Symbolbild)

Penzing Der Madl- und Burschenverein Penzing hängt ab 10.30 Uhr einen Maikranz im Hof des Feuerwehrhauses auf. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Pestenacker Im Weiler Ortsteil Pestenacker findet am 1. Mai eine Flaggen- und Wappenweihe statt, veranstaltet vom Dorfverein. Um 10.15 Uhr beginnt der Festgottesdienst mit Flaggenweihe in der Kirche St. Ulrich mit Pfarrer Martin Rudolph. Bürgermeister Christian Bolz und Heraldiker Jörg Mantzsch halten Ansprachen. Die Feier auf dem Dorfplatz wird mit Mittagessen, Kaffee und Kuchen, Musik sowie Weißbierkarussell ausgeklungen.

Pitzling In dem kleinen Ort am Lechhang lädt die Feuerwehr zum Maibaumfest ein, das um 9.30 Uhr startet. In Pitzling wird der Baum ebenfalls mit Schwalben aufgestellt. Speisen und Getränke werden vor Ort angeboten. Besucher werden gebeten, eigene Gläser mitzubringen, da Getränke ausschließlich in Flaschen ausgegeben werden.

In dem kleinen am Lechhang lädt die zum Maibaumfest ein, das um 9.30 Uhr startet. In wird der Baum ebenfalls mit Schwalben aufgestellt. Speisen und werden vor angeboten. Besucher werden gebeten, eigene Gläser mitzubringen, da ausschließlich in Flaschen ausgegeben werden. Ramsach Der Feuerwehrverein Ramsach startet um 11 Uhr mit den Feierlichkeiten am Gerätehaus an der Dorfstraße 42. Es wird gegrillt.

Schöffelding Schöffelding ist eines der wenigen Dörfer, in denen jedes Jahr aufs Neue ein Maibaum per Hand aufgestellt wird. Das geschieht traditionell unter der Regie des Katholischen Burschenvereins . Los geht es um 10 Uhr.

Schöffelding ist eines der wenigen Dörfer, in denen jedes Jahr aufs Neue ein Maibaum per Hand aufgestellt wird. Das geschieht traditionell unter der Regie des Katholischen . Los geht es um 10 Uhr. Schwifting Die Gemeinde Schwifting stellt ab 10 Uhr am Maibaumplatz oberhalb des Kriegerdenkmals von Hand und mit Hilfe der Schwiftinger Bürgerinnen und Bürger den neuen, frisch geschlagenen Maibaum auf. Im Anschluss gibt es Würste und Getränke. Die Helferinnen und Helfer treffen sich um 9.30 Uhr.

Lederhosen und Haferlschuhe gehören zum Maibaumaufstellen dazu. Foto: Thorsten Jordan (Symbolbild)

Stoffen In Stoffen beginnt das Fest um 13.30 Uhr mit einer Musikeinlage der Blaskapelle Lechrain. Im Anschluss gibt es Kaffee und Kuchen am Feuerwehrhaus. Ab 18 Uhr dann Schmankerl vom Grill. Die Dorfgemeinschaft organisiert das Fest.

Walleshausen Ein neuer Maibaum wird auch in Walleshausen heuer wieder das Gegenstück zur Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt auf der Südseite des Dorfplatzes bilden. Die Ortsvereine stellen den Maibaum ab 9 Uhr gemeinsam auf.

Ein neuer Maibaum wird auch in heuer wieder das Gegenstück zur Pfarrkirche auf der Südseite des Dorfplatzes bilden. Die Ortsvereine stellen den Maibaum ab 9 Uhr gemeinsam auf. Weil In der Gemeinde Weil wird am 1. Mai nur im Hauptort ein Maibaum aufgestellt, Veranstalter ist der Oldtimer- und Traditionsverein Weil. Das Spektakel beginnt um 11 Uhr.

Wengen Vor vier Jahren wurde in Wengen wegen der damaligen Corona-Restriktionen der Maibaum im Herbst und mit Kran aufgestellt, heuer geschieht dies unter der Regie der Burschenschaft wieder zum richtigen Zeitpunkt und mit einem Fest. Los geht es am Vormittag, sodass der Baum zum Mittagläuten senkrecht stehen wird. Danach spielt die Raistinger Blasmusik und statt der sonst bei diesen Anlässen üblichen Rollbraten mit Kartoffelsalat stehen Schupfnudeln mit Kraut und Speck auf der Speisekarte. (AZ)

