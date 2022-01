Landkreis Landsberg

12:09 Uhr

Landsberger Kunstpreisträger Karl Witti aus Eresing ist gestorben

Plus Vor knapp vier Jahren bekam Karl Witti den Kunstpreis des Landkreises Landsberg verliehen. Nun ist der Eresinger Maler im Alter von 74 Jahren verstorben.

Der Eresinger Maler Karl Witti ist am Sonntag im Alter von 74 Jahren gestorben. Das teilt am Montag der in seinem Heimatdorf ansässige Verein zur Förderung von zeitgenössischer Kunst Vis-à-vis mit: "Wir trauern um unseren Freund Karl Witti, bedeutender Künstler und Gründungsmitglied von Vis-à-vis, der nach kurzer schwerer Krebserkrankung gestern in seinem Haus in Eresing friedlich entschlafen ist", so Christian Burchard, ebenfalls Gründungsmitglied des Vereins. "Unser Beileid gilt seiner Familie. Seine Persönlichkeit, sein Werk, insbesondere sein Blick auf die gefährdete Natur, haben uns über lange Zeit geprägt, begleitet und inspiriert und werden uns unvergessen bleiben." Karl Witti hinterlässt seine Frau Pila und zwei Kinder.

