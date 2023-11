Landkreis Landsberg

Landkreis Landsberg startet Beratungsangebot an Gymnasien

Das Ammersee-Gymnasium in Dießen (im Bild) und das Ignaz-Kögler-Gymnasium in Landsberg sollen ab dem kommenden Schuljahr von einem neuen Beratungsangebot profitieren.

Plus Der Jugendhilfeausschuss beschließt weitere Jas-Stellen, wobei es wohl keine Förderung des Freistaats gibt. An den Gymnasien gibt es bald ein ähnliches Angebot.

Von Dominik Stenzel

Die Jugendsozialarbeit an Schulen (Jas) gilt als intensivste Form der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule und soll sozial benachteiligte junge Menschen bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützen. Nach Beschlüssen des Jugendhilfeausschusses soll das Angebot jetzt auch an der Grundschule Windach und der Montessori-Schule Kaufering eingeführt werden. Noch offen ist aber, ob die Stellen durch den Freistaat Bayern gefördert werden. Auch am Ammersee-Gymnasium in Dießen und am Landsberger Ignaz-Kögler-Gymnasium (IKG) sollen Beratungsstellen geschaffen werden.

Außer in Windach wurde Jas an allen Grundschulen im Landkreis bereits eingeführt. Wie aus dem Antrag von Schulleiterin Barbara Döppl hervorgeht, lag die Schülerzahl Ende des vergangenen Schuljahrs bei 390. "An der Grundschule in Windach sind wir täglich mit den verschiedensten problematischen Situationen beschäftigt, in denen wir uns eine professionelle Hilfestellung durch einen Sozialpädagogen wünschen würden. Viele Problemlagen könnten sich auf diesem Wege lösen oder zumindest verbessern lassen." Der Jugendhilfeausschuss stimmt schließlich der Einrichtung von Jas mit 31 Stunden pro Woche ab September 2024 zu. Für den Fall der Bezuschussung durch den Freistaat Bayern werden die ungedeckten Personalkosten vom Landkreis und dem Schulverband Windach zu je 50 Prozent getragen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

