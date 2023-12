Landkreis Landsberg will Pflegekräfte aus der Ukraine gewinnen

In der Pflege fehlen die Fachkräfte. Ein Ausbildungsverbund soll die Situation in der Region entschärfen.

Auch im Landkreis Landsberg fehlen Pflegekräfte. Frauen und Männer zu finden, die diese Arbeit übernehmen oder den Beruf erlernen möchten, fällt schwer. Der Landkreis Landsberg möchte nun über ein neues Projekt, Pflegekräfte aus der Ukraine gewinnen.

Kürzlich fand im Veranstaltungssaal der Landsberger Lechsporthalle ein Arbeitstreffen statt, bei dem potenzielle Arbeitgeber, Berufsschulen, die Bundesagentur für Arbeit, das Jobcenter und WoFA (Wohnraum Für Alle) zusammenkamen. Das Ziel des Treffens war die Initiierung eines Ausbildungsverbunds zur Gewinnung neuer Arbeits- und Fachkräfte für pflegerische, soziale und medizinische Berufe aus dem Kreis der Geflüchteten aus der Ukraine.

Viele Geflüchtete aus der Ukraine sind motiviert, in der Region zu arbeiten

Die Veranstaltung war initiiert von Viktoriya Geisenhofer (Kommunaler Ausbildungsverbund Pflege), Susanne Taryne (Kommunale Integrationsbeauftragte) und Julia Birkhold (Gesundheitsregion Plus). Viele der in der Region lebenden Ukrainerinnen und Ukrainer würden mittlerweile über solide Deutschkenntnisse verfügen und seien motiviert, in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Die Teilnehmer des Treffens waren sich schnell einig, dass die in der Region zwischen Ammersee und Lech untergebrachten Menschen aus der Ukraine ein beträchtliches Potenzial darstellen, das durch geeignete Maßnahmen und Veranstaltungen besser genutzt werden könnte.

Deswegen wurde während des Arbeitstreffens der Rahmen einer künftigen Veranstaltung erarbeitet, zu der die relevanten Zielgruppen eingeladen werden sollen. Die Veranstaltung wird laut Pressemeldung des Landratsamts dazu dienen, das Interesse an pflegerischen, sozialen und medizinischen Berufen zu wecken und die Wege für einen erfolgreichen Berufseinstieg aufzuzeigen. Die Anwesenden hätten sich zuversichtlich gezeigt, dass diese Initiative nicht nur das vorhandene Potenzial der Ukrainer in der Region offenlegt, sondern auch dazu beiträgt, dieses Potenzial auch bestmöglich zu nutzen.

Wie mehrfach berichtet, leben im Landkreis Landsberg aktuell an die 1400 ukrainische Geflüchtete. Davon sind rund 600 dezentral, hauptsächlich im ehemaligen Fliegerhorst Penzing, untergebracht, der Rest lebt in privaten Unterkünften. (AZ)

