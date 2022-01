Verwaltungsgericht lässt Corona-Spaziergänger in Landsberg laufen

Paukenschlag am Montagnachmittag: Das Verwaltungsgericht München hebelt die Allgemeinverfügung des Landratsamtes Landsberg aus. Die Corona-Spaziergänger dürfen somit durch die Innenstadt laufen.

Das Landratsamt Landsberg hat am Montagnachmittag eine überraschende Pressemitteilung verschickt: Demnach hatte ein Eilantrag Erfolg und das Verwaltungsgericht München setzte den Vollzug der Allgemeinverfügung des Landratsamtes außer Kraft.

Ein sogenannter Montagsspaziergänger hatte mit seinem Antrag Erfolg. Das bedeutet, dass ein Corona-Spaziergang - auch wenn er nicht angemeldet ist - am Montag, 24. Januar, in der Landsberger Innenstadt stattfinden darf.

Gericht sieht "keine erhebliche Störung der öffentlichen Sicherheit"

"Wir müssen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts akzeptieren", sagt Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamts, auf LT-Nachfrage. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung der Pressemitteilung dürfe nicht als Werbung für die "Spaziergänge" verstanden werden: "Wir müssen es sofort verkünden", sagt Müller.

Der Vollzug der Allgemeinverfügung sei nur für die Stadt Landsberg außer Kraft gesetzt, für die Marktgemeinde Dießen bleibe sie weiter bestehen. „Dieser Bereich war nicht Streitgegenstand.“ Zusammengefasst sei festzustellen, dass das Gericht nach der Begründung der Allgemeinverfügung durch das Landsberger Landratsamt keine erhebliche Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Landsberg gesehen habe.

Polizei wurde umgehend durch das Landsberger Landratsamt in Kenntnis gesetzt

Die Polizei sei über die neue Situation in Kenntnis gesetzt worden, so Wolfgang Müller. "Sie war schon darauf vorbereitet, dass so etwas passieren kann."

Am Samstag hatte das Landratsamt Landsberg eine Allgemeinverfügung erlassen. Dadurch wurden nicht angemeldete Demonstrationen in der Innenstadt untersagt. Ein Landsberger Bündnis hat seine Veranstaltung angekündigt und genehmigt bekommen. Start der Kundgebung ist um 17.45 Uhr auf dem Hauptplatz, danach wird zur Waitzinger Wiese marschiert. Nun wird interessant, wie und wo die Veranstaltungsteilnehmer auf Corona-Spaziergänger treffen.

Zuletzt waren in Landsberg mehr als 1000 Kritiker der Corona-Maßnahmen montags auf die Straße gegangen. Vor zwei Wochen gab es auch eine Gegendemonstration. Am Montag vor einer Woche war ein Reporterteam unserer Zeitung angegriffen worden. (lt)