Landsberger Ärztinnen mit Appell an Schwangere: „Bitte lasst euch impfen“

Plus Viele werdende Mütter im Landkreis Landsberg sind sich unsicher, ob eine Impfung gegen Corona ihren Kindern schaden könnte. Wie Expertinnen das Thema einschätzen.

Alle Frauen, ob schwanger, mit oder ohne Kinderwunsch, werden in der Praxis der „Landsberger Frauenärztinnen“ über eine Corona-Impfung aufgeklärt. „Schließlich betrifft uns die Pandemie alle“, sagt Frauenärztin Dr. Brigitte Kähny-Giesen. Doch insbesondere unter Schwangeren gebe es immer noch große Unsicherheit und Skepsis gegenüber einer Impfung. „Dabei stellt eine Infektion bei Schwangeren ein größeres Risiko dar“, betont die Medizinerin, die deshalb an alle Schwangeren appelliert: „Bitte lasst euch impfen!“