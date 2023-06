Mehr Tierschutz oder barrierefreier Bahnhof in Kaufering?

Zum Protesttag für mehr Barrierefreiheit spricht sich die Landsberger Kreisgruppe des Sozialverbands VdK für einen zügigeren Ausbau des Kauferinger Bahnhofs aus.

Der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung steht heuer unter dem Motto "Zukunft barrierefrei gestalten". Hierzu stellte der Vorsitzende des VdK-Kreisverbands Jonas Pioch in einer Presseerklärung anlässlich des Protesttags fest, "dass der barrierefreie Ausbau nur schleppend voran geht, besonders in Bayern“.

Erst die Hälfte der 1066 Bahnhöfe und Haltepunkte in Bayern seien demnach komplett stufenlos erreichbar. So sind für Rollstuhlfahrer Reisen ohne Hilfen oft unmöglich. "Und wenn dann erst noch eine vermutete Schlingnatter dazwischen kommt wie im Falle der seit Jahren überfälligen Baumaßnahmen des Kauferinger Bahnhofs, scheint das für die Bahn ein recht willkommener Anlass zu sein, nach dem St. Nimmerleinstag zu schielen", so Pioch.

"Wann werden Menschen mit Behinderung von der Deutschen Bahn endlich ernst genommen?"

In Bezug auf die Barrierefreiheit gibt es laut dem Kreisvorsitzenden einen hohen Modernisierungsbedarf, den selbst das Bayerische Verkehrsministerium festgestellt habe. "Die Frage muss daher erlaubt sein, wann Menschen mit Behinderung von der Deutschen Bahn endlich wirklich ernst genommen werden, statt sie mit einigen Zahlen abzuspeisen."

Es grenze für ihn schon fast an einen Skandal, so Pioch weiter, wenn der Ausbau des Bahnhofs nun erneut verschoben wird. Anstatt, dass die Arbeiten 2024 abgeschlossen würden, sei der barrierefreie Betrieb erst für 2026 geplant. Es geht für ihn auch nicht an, dass Deutsche Bahn und Staatsregierung wechselseitig aufeinander verweisen, wenn es um die Kosten geht. Schließlich sei die Deutsche Bahn für alle Bahnhöfe in Deutschland zuständig.

Pioch fordert daher anlässlich des Protesttags für Barrierefreiheit die politischen Entscheidungsträger des Landkreises auf, sich auch weiterhin für einen zügigen Ausbau des Kauferinger Bahnhofs einzusetzen. (AZ)

