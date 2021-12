Neuer Winterplan für Bus und Bahn im Kreis Landsberg

Plus Ab Sonntag gilt ein neuer Fahrplan für den öffentlichen Nahverkehr im Landkreis. Eine Verbindung wird ganz neu eingeführt.

Der neue Winterfahrplan im Landkreis Landsberg, gültig ab Sonntag, 12. Dezember, bringt Neuerungen für die Fahrgäste von Bus und Bahn. Auf einer Strecke kann bis Dezember 2022 sogar kostenfrei gefahren werden. Das sind die wichtigsten Änderungen.