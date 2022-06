Opferstock in Windacher Autobahnkapelle aufgebrochen

Anstatt Geld zu spenden, beschließt ein Dieb, Spenden aus einer Windacher Autobahnkapelle zu entwenden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Dieb oder eine Diebin hat sich in Windach zu schaffen gemacht. Laut Polizeibericht wurde im Zeitraum vom Samstagabend, 28. Mai, und Dienstagabend, 31. Mai, in der Autobahnkapelle in Windach, in der Straße „Maria am Wege“ ein Opferstock aufgebrochen.

Wie viel Geld im Behälter, als auch der Sachschaden ist noch nicht bekannt. Opferstöcke werden in Kirchen aufgestellt, um Geldspenden zu sammeln.

Die Polizei Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise.