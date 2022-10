Polizei kontrolliert Radfahrende im Landkreis Landsberg

Die Landsberger Polizei kündigt Kontrollen im Landkreis an. Was Radfahrende beachten sollten.

Jetzt im Herbst werden die Tage kürzer und die Temperaturen sinken. Das bedeutet vor allem für Radfahrende, dass sie schlechter und später als Verkehrsteilnehmer erkannt werden. Daher haben Radler ihr Rad hinsichtlich Beleuchtung, Bremsen und Bereifung überprüfen und in Schuss zu bringen. An zwei Tagen will die Landsberger Polizei kontrollieren, ob das der Fall ist.

Was für Kraftfahrzeugführer selbstverständlich ist, wird von Radfahrenden leider nicht immer mit der nötigen Sorgfalt beachtet, teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit. Folgendes gelte es zu beachten:

Achten sie an ihrem und dem Rad ihrer Kinder auf eine funktionierende und den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung entsprechende Beleuchtung. Nur weil sie ohne Licht mit dem Rad aufgrund vorhandener Straßenbeleuchtung möglicherweise etwas sehen, werden sie aber von anderen Verkehrsteilnehmern noch lange nicht wahrgenommen. Entsprechende Beleuchtungssets gibt es bereits ab 20 bis 30 Euro.

Auch die Bremsen vorne und hinten unterliegen Verschleiß und sollten ihrer Bestimmung gerecht werden. Sorgen sie für eine einwandfreie Funktion.

Die Bereifung sollte auf Verschleiß und einen ausreichenden Fülldruck überprüft werden. Wer auch bei Schnee und Eis fahren will, der kann sich im Fachhandel auch Reifen mit Spikes kaufen und montieren.

mit Spikes kaufen und montieren. Eine funktionierende Klingel ist beim Miteinander im Straßenverkehr bisweilen ebenso hilfreich und vorgeschrieben.

Der zunehmende Radverkehr in Landsberg erfordert laut Polizei auch von den Radfahrenden die Einhaltung der Verkehrsregeln. Bei der Auswertung des Unfallgeschehens sei häufig der Unfallverursachende ein Radfahrer oder eine Radfahrerin. Unter anderem seien die Hauptursachen das Fahren entgegen der Fahrtrichtung auf Rad- und Fußwegen. Die nicht angepasste Geschwindigkeit auf zwei Rädern sei Ursache für alleinbeteiligt gestürzte Radler. Ein Fahrradhelm minimiert laut Polizei das Risiko schwerer Kopfverletzungen erheblich.

Um die Einhaltung dieser Regeln auch bei Radfahrenden zu überwachen, führt die Polizeiinspektion Landsberg am Mittwoch und Donnerstag, 19. und 20. Oktober, schwerpunktmäßige Kontrollen im Dienstbereich durch. Das Hauptaugenmerk werde auf die verbotswidrige Nutzung von Mobiltelefonen, Rotlichtverstöße an Ampeln, die falsche Nutzung von Rad- und Gehwegen sowie die Beleuchtung der Fahrräder gerichtet sein. (AZ)

