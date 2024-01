Landkreis Landsberg

vor 17 Min.

Rechtzeitig anmelden: Nur so kommen die Sternsinger ans Haus

Plus Bis zum 6. Januar ziehen in vielen Orten die Sternsinger von Haus zu Haus. Wie das Sternsingen in Landsberg verläuft und welche Änderungen es heuer in Finning gibt.

Von Dagmar Kübler Artikel anhören Shape

Wer in Ober- und Unterfinning am 6. Januar von den Sternsingern besucht werden will, muss sich dafür anmelden, entweder telefonisch oder mithilfe von Listen, die an der Kirche aushängen. Das hat bei einigen Bürgern Verwunderung ausgelöst. Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte Barbara Ullmann vom Pfarrgemeinderat die Gründe: „Wir haben heuer einfach zu wenig Kinder, die bei den Sternsingern mitmachen. Einige der größeren, die zuverlässig über Jahre mit dabei waren, haben aufgehört, jedoch sind nur wenige kleinere nachgekommen.“

Zu den Gründen dafür kann Ullmann nur Vermutungen anstellen. Ein Grund könnte sein, dass Religion in manchen Familien keine große Rolle mehr spiele, man nicht in der Kirche sei und so auch die Kinder keinen Bezug zum Brauchtum des Sternsingens hätten. Wie drastisch der Rückgang ist, zeigt die Anzahl der Gruppen, die heuer unterwegs sein werden: Fünf Gruppen werden es sein, insgesamt 18 Kinder. „Im letzten Jahr waren allein in Oberfinning fünf Gruppen unterwegs“, blickt Ullmann zurück. Für die Sternsinger ist also ganz Finning an einem Tag nicht zu schaffen, auf zwei Tage wollte man die Aktion aber nicht ausdehnen, da dafür erfahrungsgemäß viele Kinder aufgrund anderer Familienaktivitäten keine Zeit haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen