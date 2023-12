Schnee und Eis im Kreis Landsberg: Jetzt die Vögel füttern

Unter Schneedecke finden Amsel und Fink kaum Futter. Der Landesbund für Vogelschutz gibt Tipps zum richtigen Füttern.

Unter der aktuellen Schneedecke finden die Vögel fast kein Futter. Höchste Zeit also, um die gefiederten Gartengäste bei der Futtersuche zu unterstützen. Zudem macht es Spaß das bunte Treiben am Futterhaus zu beobachten. Umso mehr, wenn neben Spatz, Amsel und Kohlmeise auch seltenere Gäste, wie Erlenzeisig oder Gimpel, entdeckt werden. „Ganz nebenbei können Groß und Klein auch ihr Wissen über die verschiedenen Vogelarten verbessern“, sagt Eva Krüger, die Vorsitzende der Kreisgruppe Landsberg des Landesbunds für Vogelschutz. Sie gibt Tipps, zum richtigen Füttern.

Für Allesfresser wie Meisen sind im kalten Winter die bekannten Meisenknödel oder Meisenringe das richtige Angebot. Plastiknetze sollte man dabei vermeiden. Weichfutterfressern mit langem, spitzem Schnabel, wie Amsel, Rotkehlchen oder Heckenbraunelle, erleichtert man mit Haferflocken, Obststücken, Rosinen oder getrockneten Wildbeeren die Nahrungssuche. „Mit Körnerfutter lassen sich Vögel mit kurzem, kräftigem Schnabel, wie Buchfink, Gimpel und Spatz, anlocken. Gerade den Körnerfressern kann auch eine Vogeltränke helfen, ihren täglichen Wasserbedarf zu decken“, erklärt Eva Krüger. Der LBV appelliert an Vogelfreundinnen und Vogelfreunde, keine Speisereste zu verfüttern, da sie für Vögel in der Regel nicht bekömmlich sind. Besonders problematisch seien gesalzene oder zuckerhaltige Speisen.

Das Futterhaus ausbürsten und mit heißem Wasser ausspülen

Die Hygiene am Futterplatz ist besonders wichtig, um die Ausbreitung von Krankheiten unter Vögeln zu verringern. In klassischen Futterhäuschen, in denen die Vögel beim Fressen im Futter stehen, können die Sämereien und Körner leicht verschmutzen. Diese Futterstellen sollten daher möglichst täglich gereinigt werden. Viel besser geeignet sind deshalb kleinere Futterhäuser oder Futtersäulen, in denen das Futter nachrutschen kann, ohne feucht oder verunreinigt zu werden. Bei der regelmäßigen Reinigung der Futterstelle sollten keine Chemikalien verwendet werden. Es reicht meist aus, das Futterhaus auszubürsten. Für eine gründlichere Reinigung kann man das Häuschen anschließend mit heißem Wasser ausspülen und trocknen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch