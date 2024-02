Schnelle Hilfe bei einem Herzstillstand: Im Landkreis gibt es jetzt mobile Retter

Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand ist der Faktor Zeit entscheidend. Im Kreis Landsberg sollen künftig ausgebildete Ersthelfer noch vor dem Rettungsdienst vor Ort sein.

Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand kommt es auf Sekunden an. Die im Jahr 2013 ins Leben gerufene Initiative Mobile Retter zielt darauf ab, das sogenannte therapiefreie Intervall zu verkürzen und jetzt wird diese auch im Landkreis Landsberg umgesetzt: Künftig sollen im Ernstfall neben dem Rettungsdienst auch medizinisch qualifizierte Ersthelfer alarmiert werden, die dann im Idealfall schneller am Einsatzort eintreffen können.

Im Landratsamt fiel der offizielle Startschuss für das Projekt, dem sich bundesweit immer mehr Regionen anschließen. Dennis Brüntje, Geschäftsführer des Vereins Mobile Retter, stellte es vor. Jährlich gebe es in Deutschland mehr als 70.000 Herz-Kreislauf-Stillstände und nur zehn Prozent der Betroffenen überlebten. Pro Minute sinke die Überlebenswahrscheinlichkeit um zehn Prozent.

Die Grundidee hinter der Initiative Mobile Retter: Medizinisch qualifizierte Ersthelferinnen und Ersthelfer, die sich in unmittelbarer Nähe eines Notfalls befinden, werden über eine GPS-Komponente der Smartphone-App geortet und durch die ansässige Leitstelle alarmiert. Dies passiert automatisiert und parallel zum Rettungsdienst. Mobile Retter können durch die örtliche Nähe schneller da sein und lebensrettende Maßnahmen einleiten. Die Rettungskette wird gestärkt, ohne eine Änderung an der etablierten Struktur vorzunehmen. Rund zwei bis drei Prozent der Bevölkerung kommen Brüntje zufolge als ehrenamtlich tätige mobile Retter infrage – neben Ärztinnen und Ärzten etwa Rettungsschwimmer, Krankenpflegerinnen, Sanitäter oder Feuerwehrleute. Laut der Einsatzstatistik vergehen bis zur Reanimation 4,3 Minuten.

Im Kreis Landsberg sind bereits 201 mobile Retter ausgebildet

Dr. Tim Voegele, Chefarzt des BRK Landsberg, ist der ärztliche Projektkoordinator im Landkreis. Schon vor einigen Jahren seien von der Idee „alle begeistert“ gewesen, doch dann habe Corona das Projekt von „Hundert auf null“ gebremst. „Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand können wir mit diesem System eine ganz entscheidende Lücke schließen“, ging Voegele auf den Faktor Zeit ein. Die Überlebenschancen könnten so signifikant verbessert werden.

Der ärztliche Projektkoordinator informierte auch über die mittelfristigen Planungen. So soll es im Landkreis Landsberg bald ein Kataster mit den Standorten der Defibrillatoren geben. Im Falle eines Herz-Kreislauf-Stillstands könnten dann ein bis zwei mobile Retter zum Einsatzort eilen und ein weiterer zeitgleich zu einem Defibrillator und diesen bringen. Laut Dr. Voegele, der im Hausarztzentrum in Kaufering tätig ist, sind im Landkreis bereits 201 Mobile Retter ausgebildet und aktiviert. 86 seien in der Warteschlange, da die Zertifizierung noch nicht abgeschlossen sei. Voegele ist guter Dinge, „dass es noch sehr, sehr viel mehr werden.“ Alle Mobile Retter erhalten ein initiales und kostenloses Training, das aus einem Theorie- sowie einem Praxisteil besteht und rund drei Stunden dauert.

Vonseiten des Landratsamts liegt die Koordination bei Robert Waldhauser. Laut Landrat Thomas Eichinger (CSU) hat das Projekt im Vorfeld „viel Zuspruch“ erfahren. „Wir können auf Ressourcen zurückgreifen, die eigentlich schon da sind.“