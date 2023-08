Hitze und Taifun: So geht es Pfadfindern aus der Region in Südkorea

Plus Beim Welttreffen der Scouts in Südkorea lief vieles schief. Jetzt müssen Zehntausende wegen eines Taifuns den Zeltplatz verlassen. Darunter acht Pfadfinder aus der Region Landsberg.

Alle vier Jahre treffen sich zehntausende Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus der ganzen Welt zum Austausch: das World Scout Jamboree. Beim 25. Treffen des Weltpfadfinderverbands, das heuer in Südkorea stattfindet, hatten die Teilnehmer vorerst mit der schweren Hitze zu kämpfen. Nachdem Lösungen für die Temperaturen gefunden wurden, musste die Veranstaltung nun aufgrund eines Taifuns das Camp räumen. Unter den über 40.000 Pfadfindern ist auch eine Gruppe des Lechrain Stamms dabei.

Die Temperaturen bei Saemangeum, wo das Camp seit dem ersten August stattfindet, sollen zeitweise bei 35 Grad gelegen haben. Mehrere Teilnehmer zeigten hitzebedingte Krankheitssymptome oder Beschwerden wie Kopfschmerzen und Muskelkrämpfe, berichteten südkoreanische Sender. Stephan Albrecht aus Denklingen ist Stammesleiter im VCP Lechrain und mit sieben weiteren Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus der Pfadfindergruppe vor Ort. Mittlerweile nicht mehr auf dem Zeltplatz, aber in Seoul, wo das deutsche Kontingent in Studentenwohnheimen untergebracht wurde.