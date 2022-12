"Staade Zeit – wo ist sie?": Ein gelungenes Benefizkonzert in Kaufering

Plus Das Benefizkonzert "Staade Zeit" konnte nach zweijähriger Pause wieder stattfinden. Das musikalische Potenzial im Landkreis Landsberg begeistert.

"Staade Zeit – wo ist sie?" Diese Frage stellte Lions-Präsident Jens Hermanski zu Beginn des Benefizkonzerts "Staade Zeit", das nach zweijähriger Pause, mitten im großen Kirchenschiff von Mariä Himmelfahrt in Kaufering, wieder stattfinden konnte.