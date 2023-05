Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Ein 45-jähriger Motorradfahrer stürzte bei einem Unfall in Thaining. Eine 54-Jährige hatte laut Polizei die Vorfahrt missachtet.

Eine 54jährige Thainingerin fuhr am Samstag gegen 18.45 Uhr mit ihrem Pkw den Weiherweg und wollte geradeaus weiter in den Issinger Weg. Zur gleichen Zeit fuhr ein 45-jähriger Münchner mit seinem Motorrad die Schmiedgasse ortseinwärts und bog der abknickenden Vorfahrt folgend in den Issinger Weg ein.

Die Thaininger Pkw-Fahrerin missachtete laut Polizeibericht die Vorfahrt des Münchner Motorradfahrers und verursachte auf der Kreuzung einen Zusammenstoß. Der Motorradfahrer stürzte beim Zusammenprall und wurde erheblich verletzt. Er musste mit dem Rettungswagen ins Klinikum Landsberg gebracht werden. Gesamtschaden rund 18.00. Euro. (AZ)