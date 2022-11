Vergewaltigung in einer Klinik: 31-jähriger Mann muss ins Gefängnis

In einer Klinik im Landkreis vergewaltigt ein 31-jähriger Mann eine Patientin. Vor dem Amtsgericht Augsburg wird er zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.

Weil er eine Frau in einer Klinik vergewaltigt haben soll, musste sich ein 31-jähriger Mann vor Kurzem vor dem Amtsgericht Augsburg verantworten. Am Ende des Prozesses wurde er zu einer längeren Haftstrafe verurteilt.

Laut Gericht befand sich der Angeklagte im Juli 2021 mit der Geschädigten in einem Aufenthaltsraum der Klinik. Der Mann und das Opfer kannten sich schon länger – der heute 31-Jährige hatte der Frau demnach bereits mehrfach Avancen gemacht, die von ihr aber jeweils abgelehnt wurden.

Dem Angeklagten werden weitere Delikte vorgeworfen

Der Angeklagte soll sich mit der Geschädigten unter dem Vorwand, ein Gespräch führen zu wollen, in einen Akupunkturraum begeben haben. Anschließend suchte der Angeklagte die körperliche Nähe zur Geschädigten. In der Folge soll es gegen den Willen der Geschädigten laut Gericht zu verschiedenen sexuellen Handlungen – insbesondere zum vaginalen Geschlechtsverkehr – gekommen sein. Schließlich gelang es der Frau den Täter wegzustoßen und sich zu befreien.

Ferner lagen dem Angeklagten vier weitere Tatkomplexe, die einen Ladendiebstahl, eine versuchte Körperverletzung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zum Gegenstand haben, zur Last. Wie Dominik Semsch, Pressesprecher für Straf- und Bußgeldangelegenheiten am Amtsgericht Augsburg, mitteilt, wurde der geständige Angeklagte im Rahmen der Hauptverhandlung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und vier Monaten verurteilt. Der Tatvorwurf der Vergewaltigung habe bei der Strafzumessung am schwersten gewogen. Dem Urteil sei eine Verständigung unter den Verfahrensbeteiligten vorausgegangen, sodass das Urteil noch nicht rechtskräftig sei.

