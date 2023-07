Landkreis Landsberg

Wie barrierefrei ist der Tourismus in der Region Landsberg?

Damit der Tourismus in Landsberg barrierefreier wird, sollen zum Beispiel gehörlose Menschen Video-Guides herunterladen können.

Plus Der barrierefreie Tourismus im Landkreis Landsberg soll ausgebaut werden. Wie Video-Guides und QR-Codes dazu beitragen können.

Mehr barrierefreien Tourismus. Das wünscht sich Michaela Grün, die Leiterin der Tourist-Information in Landsberg, die im Inklusionsbeirat des Kreistags zu dem Thema referierte. Darunter versteht sie, dass Hotelaufenthalte, Sehenswürdigkeiten oder Führungen so gestaltet werden, dass sie für alle Menschen ohne fremde Hilfe zugänglich sind.

Zum einen ist laut Grün nach den Special Olympics das Thema barrierefreier Tourismus mehr in den Fokus gerückt, andererseits bleiben Urlaubende mit Behinderung eher zu Hause in der Region. Diese Kundentreue im barrierefreien Tourismus müsse gefördert werden. Doch wie sieht es in Landsberg aus?

