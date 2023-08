Mehrere Auffahrunfälle auf der B17 bei Schongau

Mehrere Verkehrsteilnehmer übersehen das Stauende. Das Ergebnis: Etwa 14.000 Euro Sachschaden und zwei Krankenhausaufenthalte.

Am Samstag, 19. August, kurz vor 11 Uhr staute sich der Verkehr auf der B 17 von Schongau her kommend an der Abfahrt Peiting in Richtung Füssen. Dabei kam es erst zu einem Auffahrunfall bei dem ein Mann mit seinem Auto die vor ihm verkehrsbedingt anhaltenden Fahrzeuge zu spät wahr nahm und auf einen Wagen auffuhr. Durch den Aufprall wurde das Auto auf den vor diesem stehenden Pkw geschoben.

Per Rettungsdienst ging es für den Unfallverursacher ins Krankenhaus Schongau

Bei dem Aufprall wurde der Unfallverursacher verletzt und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Schongau gebracht. Alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden beträgt insgesamt ca. 10.000 Euro, das Fahrzeug des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr und Straßenmeisterei war mit ca. 30 Einsatzkräften vor Ort, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden und die Fahrbahn zu reinigen.

Aufgrund der Sperrung zum vorangegangenen Unfall stand der Verkehr auf der B17 von Schongau her kommend. Ein Motorradfahrer erkannte das Stauende zu spät und fuhr auf das vor ihm stehenden Auto auf. Der Motorradfahrer wurde beim Aufprall über den Lenker auf das Heck des Audi geschleudert. Dabei wurde er verletzt. Zur Versorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Schongau verbracht. Die Insassen des Autos wurden nicht verletzt, der Sachschaden beträgt bei diesem Unfall ca. 4000 Euro. Das Motorrad und das Auto waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (AZ)

