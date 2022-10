70 Jahre verheiratet: Ein Ehepaar aus Landsberg feiert Gnadenhochzeit

Plus Paul und Hannelore Welz blicken auf 70 gemeinsame Jahre als Ehepaar zurück und feiern ein besonderes Jubiläum. Wie sich die beiden kennengelernt haben.

"Das Wichtigste ist Gesundheit, damit sind wir zufrieden." Körperliches Wohlergehen wünschen sich Hannelore und Paul Welz auch für die kommenden Jahre. Das Landsberger Ehepaar kann am Dienstag, 18. Oktober, auf 70 gemeinsame Jahre als Ehepaar zurückblicken.