vor 33 Min.

Auseinandersetzung in Obdachlosenunterkunft endet vor Gericht

In der Obdachlosenunterkunft in der Landsberger Jahnstraße kam es Ende 2023 zu einem Vorfall, der nun vor dem Amtsgericht Landsberger verhandelt wurde.

Plus Ein Streit in Landsberg mündet in einer schweren Körperverletzung. Der Angeklagte legt ein umfassendes Geständnis ab und hofft auf Milde.

Von Vanessa Polednia

Kurz vor dem Jahreswechsel fühlt sich ein Bewohner einer Landsberger Obdachlosenunterkunft von seinem Nachbarn provoziert. Seine Reaktion führt ihn ein halbes Jahr später vor das Amtsgericht Landsberg. Zeugen braucht es jedoch nicht, denn der Mann zeigt sich geständig.

Folgendes wird dem Landsberger vorgeworfen: Der Angeklagte soll am 30. Dezember 2023 auf dem Grundstück der Obdachlosenunterkunft in Landsberg einem anderen Bewohner mit der Faust mehrmals ins Gesicht geschlagen und dessen Kopf gegen ein Geländer gestoßen haben. Hierdurch erlitt der Geschädigte eine Nasenbeinfraktur, eine Platzwunde an der Lippe und ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma.

