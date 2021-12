Landsberg

12:55 Uhr

Ausstellung in Landsberg: Rätselhaftes in der Vorweihnachtszeit

Auch diese umfunktionierte Wasseruhr ist in der Ausstellung im Foyer des Historischen Rathauses in Landsberg zu sehen.

Plus In der Rathausgalerie in Landsberg gibt es momentan eine Schau zu sehen, die eigentlich keine ist. Warum eine umfunktionierte Parkuhr eine Herausforderung darstellt.

Von Minka Ruile

Vorweihnachtlicher Budenzauber in der Landsberger Innenstadt – Fehlanzeige. Die einzige Hütte auf dem Hauptplatz in diesem zweiten Corona-Winter ist die Teststation einer Apotheke: davor geduldiges Anstehen, selbstverständlich mit Maske und in gebührendem Abstand. Menschenschlangen statt der sonst an solchen Ständen üblichen Menschentrauben – es gilt „Social Distancing“, und „Sozialhygiene“ ist die neue Etikette dieser pandemischen Zeit. Doch wer sagt eigentlich, dass physisches Abstandhalten auch immer gleich eine Kluft im sozialen Miteinander mit sich bringen muss?

