Autofahrer ohne Führerschein gerät in Polizeikontrolle

Ein 51-jähriger Autofahrer ist in Landsberg ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Auch gegen seine Ehefrau wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Weil es am Donnerstagabend so stark regnete, hat eine 45-jährige Landsbergerin ihren Ehemann darum gebeten, das Auto weiterzufahren. Doch bei einer Verkehrskontrolle auf der Iglinger Straße in Landsberg stellte sich dann heraus, dass der 51-Jährige gar keine gültige Fahrerlaubnis hatte.

Dies war den beiden Eheleuten laut Polizei wohl auch bewusst. So mussten die Landsberger Beamten jeweils ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowohl gegen den Fahrer als auch die Beifahrerin einleiten. (AZ)

