Beim Kunstverein kommt es nicht auf die Größe an

Das Motto Wasser bestimmte auch die Werke des Landsberger Kunstvereins, die ebenfalls bei der VR-Bank Landsberg-Ammersee ausstellten, allerdings im Altstadtsaal.

„Wasser“ war großes, alles beherrschendes Thema bei der Langen Kunstnacht 2023 in Landsbergs Innenstadt. „Es kommt nicht auf die Größe an“ hat sich der Kunstverein Landsberg zusätzlich auf die Fahnen geschrieben. Die „Größe“ bezog sich einzig auf die Maße. So sollte keines der Bilder mehr als 50 mal 50 Zentimeter messen. Dem Kunstnacht-Thema haben sich fast alle Vereinsmitglieder in ihrer jeweils eigenen künstlerischen Weise genähert – das vereinsinterne Motto wurde allerdings strikt eingehalten.

20 Künstlerinnen und Künstler präsentieren ihre Werke

20 bildende Künstlerinnen und Künstler des Vereins – zwei davon arbeiten dreidimensional – präsentierten bei der Kunstnacht und zeigen auch in den kommenden Wochen neueste Werke im Altstadtsaal der VR-Bank Landsberg-Ammersee. Die Skulpturen der zwei Bildhauerinnen fanden Platz in Vitrinen. Eine der beiden ist Gina Borrmann. Ihr großes Thema ist der menschliche Körper, mithilfe ihrer Hände entstehen Mann und Frau aus allen zur Verfügung stehenden, formbaren Materialien. Bei der Schau im Altstadtsaal zeigt sie eine badende Schönheit im blauen Einteiler mal stehend, mal sich auf einer Liege rekelnd. Ein Speckstein wurde zu einem im Wasser liegenden Torso. Goldglänzend hält sich ein Paar eng umschlungen, daneben hockt eine Frau zusammengekauert, nachdenklich-deprimiert. Eva Radek stellt ebenfalls Figürliches aus. Bei ihr sind es Frauen in Keramik oder Rakubrand, die stehen, sitzen, liegen, rennen oder sich beim Yoga verrenken. An den Wänden des Altstadtsaals plätschert, fließt, brandet, tobt, sogar stirbt Wasser auf vielen kleinen Formaten – meist sind sie quadratisch.

Gut besucht: die Jahresausstellung des Kunstvereins. Foto: Thorsten Jordan

Weil die Anordnung und Hängung der vielen kleinen Formate wohldurchdacht und klar strukturiert ist, können sich interessierte Betrachter ganz auf die jeweiligen Bilder einlassen. Bei Ruth Frank stehen Wellenkämme kurz vor dem Einsturz. Daneben zeigt Corinne Haberl sterbendes und wütendes Wasser als Hinterglasmalerei. Inge Diepold beschränkte ihre Kunst auf richtige, in Passepartouts steckende Miniaturen. Die immerwährende Bewegung des Wassers hat Monica Gayer als kurzen Moment auf die Leinwand gebannt. Lisa Wehrmann sieht Wasser als Regen und als Wassermelone.

Geheimnisvolle Schönheit des Bildes

Bei Monika Neubauers Arbeiten sind Wellenvergleiche möglich – Nordsee, Atlantik, Pazifik stehen zur Auswahl. Stefan Hallerbach spielt bei seinen „Kunstquadrat“ betitelten Bildern mit Farben – Wasser blieb hier außen vor. Kathe Hiltl lässt eine korallenumkränzte geheimnisvolle Schönheit aus dem Bild heraus den Betrachter anblicken. Die oft beschriebene „Blaue Stunde“ ist bei Petra Kollmannsberger eine Sinfonie in Rot-Gelb-Orange-Golden.

Die Skulptur von Eva Radek heißt Sitzende. Foto: Thorsten Jordan

Daneben geizen Seerosen (Heidi Bille) nicht mit ihrer aufgeblühten Schönheit. Ein wettkämpfender Schwimmer und Fische, die sich durchschlängeln, abtauchen in unbekannte Tiefen: Rike Brysch schafft mit nur zwei Farben eine geheimnisvolle Unterwasserwelt. Werden und Sein in Öl auf Leinwand – zwei Mädchenporträts, zwei charakterliche Zustände zeigt Tanja Popp. Figuren im tiefblauen Wasser: Sind sie real, ist es eine Traumwelt, die Andrea Reiners da geschaffen hat? Es ist Letzteres, denn „Atlantis is calling“. Linda Bennani malt abstrakt, fühlt sich aber auch zur Geometrie oder konkreter Malerei hingezogen. Das schöne blaue Meer, bei näherem Hinsehen entpuppt es sich als hässliche Ansammlung von Wohlstandsmüll (Petra Martin). Die Werke von Rudolf Bille sowie Ulla Schweizer und Renate Stolz sind etwas versteckt beim Getränkeausschank gehängt.

„Es kommt nicht auf die Größe an“: Kunstverein Landsberg im Altstadtsaal der VR-Bank Landsberg-Ammersee in Landsberg, Ludwigstraße 163; geöffnet bis 22. Oktober nach den Schalterstunden der Bank.