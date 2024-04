Landsberg

vor 20 Min.

Beim Landsberger Klinikum brennt die Fassade

Von Alexandra Lutzenberger

Ein Großaufgebot der Feuerwehr war am Montag in Landsberg am Klinikum im Einsatz. Die Rettungskräfte mussten die Patienten evakuieren. Verletzt wurde niemand.

"Es hat alles gut geklappt", sagt der Kreisgeschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes aus Landsberg, Andreas Lehner. Er ist erleichtert. Denn am Montag gab es um 16.30 Uhr einen Fassadenbrand am Klinikum, bei dem ein Großaufgebot an Rettungskräften, Feuerwehr und Katastrophenschutz involviert waren. Lehner lobt die sehr gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, "es hat Gott sei Dank nur außen gebrannt. Aber der dritte, vierte und fünfte Stock mussten vom Westflügel in andere Flügel evakuiert werden. " Rund 50 BRK-Kräfte mit 20 Fahrzeugen waren im Einsatz. Der Rettungsdienst wurde durch ehrenamtliche Einheiten unterstützt. Auch bei der Feuerwehr war laut Kommandant Markus Obermayer die Landsberger Wehr mit 100 Leuten mit den Ortsteilfeuerwehren und der Kauferinger Wehr im Einsatz. Der Brand an einer Fassade mit Balkon im vierten OG konnte durch die alarmierten Feuerwehren rasch gelöscht werden. Laut der Landsberger Polizei ist die Brandursache noch unklar. Die Kripo ermittelt.



