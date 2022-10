Bestohlene Rettungskräfte in Landsberg: Das Tablet ist wieder da

Bei einem Einsatz in Landsberg werden ehrenamtliche Retter bestohlen. Sie starten auf Facebook einen Aufruf und haben nun ihr iPad zurück.

Wie berichtet, wurden Rettungskräfte am Freitagabend, 14. Oktober, in Landsberg während eines Einsatzes bestohlen. Die Helfer seien in der Spöttinger Straße in der Nähe des Jugendzentrums im Einsatz gewesen, um einer stark alkoholisierten Person zu helfen, heißt es im Polizeibericht der Inspektion Landsberg. Während der Behandlung wurde aus dem abgestellten Rettungsfahrzeug ein Tablet der Marke Apple im Wert von etwa 900 Euro entwendet.

Dieb bringt das iPad wieder zurück

Nun teilen die Helfer vor Ort auf ihrer Facebookseite mit, dass das gestohlene Tablet wieder zurückgegeben worden sei. "Am allermeisten möchten wir uns jedoch bei euch allen bedanken. Ihr seid wirklich der absolute Hammer", heißt es in der Mitteilung. Auf Facebook hatten die Helfer vor Ort nach dem Diebstahl einen Post erstellt und baten, das Tablet wieder zurückzugeben. "Der Helfer vor Ort ist ein rein ehrenamtlich besetztes Rettungsmittel, welches den Zweck hat, das therapiefreie Intervall bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes so gut wie möglich zu verkürzen. Wir sind sehr schockiert und traurig über den Umstand, dass diese dann auch noch bestohlen werden.

Helfer vor Ort bedanken sich für Anteilnahme und Spendenangebote

Der Facebook-Aufruf führte zum Erfolg. Die Helfer vor Ort haben wieder ihr Gerät. Und noch viel mehr: "Mit dieser Anteilnahme und sogar Spendenangeboten haben wir niemals gerechnet", heißt es weiter im jüngsten Facebook-Beitrag an die Follower. "Wir sind wirklich gerührt von der Unterstützung, die wir von euch erhalten haben." (AZ)

