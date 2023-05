Landsberg

Open Stage: Bühne frei an den Beruflichen Schulen in Landsberg

Auch die Ballettschule Schongau hatte einen Auftritt beim Open Stage an den Beruflichen Schulen in Landsberg.

Plus Beim Open Stage an den Beruflichen Schulen ist ein vielfältiges Programm geboten. Die Tanzeinlagen sorgen für Stimmung.

Weiter so! Wir wollen mehr davon! Mehr muss über das Open-Stage-Event an den Beruflichen Schulen Landsberg (BSL) eigentlich gar nicht gesagt werden. "Bühne frei" hieß es hier erstmals für die gesamte Schulfamilie. Lehrer, Eltern, Schüler – jeder mit besonderem künstlerischem Talent und auch dem Mut, dieses in der Aula der BSL, vor Freunden und Bekannten zu präsentieren, sollte sich bei einem Aufruf im Vorfeld davon angesprochen fühlen.

Bei Gabriele Uitz, Elternbeiratsvorsitzende und Organisatorin des Events, gingen letztendlich Meldungen für ein abendfüllendes Programm ein, das sich sehen, hören und auch schmecken lassen konnte. So gut wie alle Bereiche von Kunst waren abgedeckt. Die von der SMV gemeinsam mit Künstlerin Christine Gottloeber kuratierte Kunstausstellung im Eingangsbereich des Neubaus mit Arbeiten von Schülern vermittelte bereits erste positive Eindrücke. Durch die Flure ziehender Essensduft stammte vom Catering (ja, auch das ist Kunst) mit perfekt vorbereiteten, hervorragenden Speisen, das Andreas Ufer mit Schülern und Schülerinnen der Berufsintegration vorbereitet hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

