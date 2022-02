Corona: Weiterer Todesfall und Rekordinzidenz im Kreis Landsberg

Im Kreis Landsberg stirbt ein weiterer Mensch an Covid-19. Das Robert-Koch-Institut meldet am Dienstagmorgen eine neue Rekordinzidenz.

Das Landratsamt Landsberg meldet am Dienstagmorgen einen weiteren Covid-19-Todesfall im Landkreis Landsberg. Dabei handelt es sich laut der Behörde um eine hochbetagte Person mit Vorerkrankungen. Damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer seit Pandemiebeginn auf 120. Wie aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervorgeht, ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Landsberg zudem auf den höchsten Wert seit Beginn der Pandemie geklettert.

Die Sieben-Tages-Inzidenz (Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet) liegt am Dienstagmorgen bei 2007,9. Am Vortag wurde noch ein Wert von 1.886,5 ausgewiesen. Es kamen im Kreis 539 positiv auf das Coronavirus getestete Personen hinzu. Im Landkreis Landsberg befinden sich aktuell 2662 Menschen wegen eines positiven Tests auf das Coronavirus in Quarantäne sowie 291 weitere enge Kontaktpersonen. Seit Beginn der Pandemie haben sich 17.034 Menschen mit dem Virus angesteckt.

Auch in Nachbarkreisen von Landsberg liegt die Inzidenz über 2000

Ein Nachbarlandkreis von Landsberg weist derweil die mit Abstand höchste Inzidenz in ganz Deutschland aus. Laut Robert-Koch-Institut liegt der Wert im Kreis Fürstenfeldbruck bei 4031,3. Über 2000 liegt die Inzidenz zudem in den Landkreisen Weilheim-Schongau, Aichach-Friedberg und Augsburg.

Im Klinikum Landsberg werden derzeit 16 Covid-19-Patienten behandelt. Auf der Intensivstation liegt aktuell kein Patient, teilt das Landratsamt Landsberg mit.

