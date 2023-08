Landsberg

12:00 Uhr

Damit alle Schüler an gesundes Frühstück erhalten

Plus An der Schule am Luisenhof in Landsberg gibt es seit zehn Jahren ein Schulfrühstück. Das Projekt ist heute wichtiger denn je.

Von Dagmar Kübler

In Bayern kommt etwa jedes fünfte Kind ohne Frühstück zur Schule. An der Schule am Luisenhof, Sonderpädagogisches Förderzentrum Landsberg, gibt es deshalb seit zehn Jahren ein Schulfrühstück. Dazu helfen eine Frühstückslotsin, Lehrer und Schüler zusammen.

„denkbar Schulfrühstück“ heißt das Projekt, das Kindern und Jugendlichen an Sonderpädagogischen Förderzentren (SFZ) in Bayern einen gesunden Start in den Tag ermöglichen soll. Die Initiative stammt vom BLLV-Kinderhilfe Verein (Bayerischer Lehrer und Lehrerinnenverband) und wurde kürzlich durch eine Spende der „Stiftung Antenne Bayern hilft“ über 50.000 Euro gefördert. In den Genuss einer Förderung kommt so auch die Schule am Luisenhof, die mit 330 Kindern zu den größten Förderzentren in Bayern zählt und in seiner jetzigen Größe seit 2000 besteht. Das Schulfrühstücksprojekt unterstützt in diesem Schuljahr 83 Projekte, an denen insgesamt 4500 Kinder in ganz Bayern teilnehmen. Finanziert werden sie mit Spenden in Höhe von 450.000 Euro.

