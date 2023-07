Das Ruethenfest und die Landsberger Art zu feiern

Das Landsberger Ruethenfest ist eine spezielle Melange für alle Generationen. Von Tänzen, Lagerleben und Altstadttreiben an einem wunderschönen Sommerabend.

Von Weitem sind die Trommelschläge eines Spielmannszugs zu hören und aus einem Lautsprecher am Klostereck singt Helene Fischer "Atemlos durch die Nacht": Diese ersten akustischen Eindrücke stimmen am Samstagnachmittag beim Betreten der Altstadt auf einen langen Abend am Landsberger Ruethenfest ein und spannen gleichsam den Bogen zwischen prächtig inszenierter Stadtgeschichte und ein die ganze Stadt umfassendes sommerliches Fest, das anders als am Abend zuvor nicht von Regenschauern beeinträchtigt werden sollte.

Nach dem nachmittäglichen Festumzug ist am Ruethenfest-Samstag noch lange nicht die Zeit für Essen und Trinken. Es folgt erst einmal ein weiterer Auftritt der Tanz- und Musikgruppen, Herolde, Bürgersleute, Landsknechte, Kaiserlichen, Schweden und Panduren, Ruethenkinder und Rosenmädchen auf der Hauptplatz-Bühne. Die Tribünen sind voll besetzt als der Trommlerzug der Landsknechte "Preußens Gloria" erklingen lässt und ein lauter Kanonenschuss die Ankunft der Schweden ankündigt.

Ein vertrautes Bild, doch die Perspektive ändert sich im Laufe des Lebens

Es ist ein vertrautes Bild und vertrauter Ablauf wie seit Jahrzehnten, wie ein kundiger älterer Landsberger auf der Schweden-Tribüne gerne erklärt. Vor rund 60 Jahren sei er selbst als Landsknecht beim Ruethenfest gewesen, ein paar Feste später die Tochter als Hundeführerin bei der Jagdgesellschaft und jetzt sei das erste Enkelkind bei den Ruethenkindern. So begleitet das Landsberger Fest durch alle Lebensphasen und man nimmt es aus ganz unterschiedlichen Perspektiven wahr. In vier Jahren wolle er wieder kommen, sagt der 67-Jährige: Dann werden noch weitere Enkel dabei sein.

So setzt sich die Festtradition immer weiter fort - von Generation zu Generation, jeder will ja als Erwachsener haben, dass auch die Kinder und Enkel dieses Landsberger Fest erleben wie man es selbst als Kind erlebt hat. "Jetzt kommt der Herzog Ernst" - die Fanfaren vom Schmalzturm sind wieder zu hören und lenken die Aufmerksamkeit auf den nächsten Programmpunkt, dann trägt der Herold seinen Prolog vor, die Fahnenschwinger kämpfen mit plötzlich aufkommenden Wind, aber zumindest Ruethenfest-Chef Tobias Wohlfahrt sieht keine Fahne zu Boden gehen, wie er augenzwinkernd sagt. Es folgen die Tanzgruppen und bevor man sich versieht, wird der Schatten auf dem Hauptplatz größer und der Abend bricht herein. Auf der Bühne ist der letzte Tanz (der Herzog-Ernst-Tanz) getanzt, da verteilen sich die Besuchermassen über die ganze Altstadt.

Die Fahnenschwinger der Landsknechte mussten am Samstag auf der Hautplatz-Bühne zeitweise mit dem Wind kämpfen. Foto: Thorsten Jordan

Wer jetzt Hunger und Durst hat, muss sich an den Verkaufsständen länger anstellen, vorausschauende Ruethenfestbesucher haben sich von der Hauptplatz-Bühne schon etwas früher wegbewegt und sicher einen Platz auf dem dicht gefüllten Hellmairplatz gefunden. Fahnenschwinger, Feuerkünstler, Artisten und Jongleure zaubern Ruethenfest-Stimmung, während die Kinder sich in die Lager zurückgezogen haben.

Am vollsten war es am Samstagabend beim Ruethenfest auf dem Hellmairplatz und auch beim Sunset am Peter-Dörfler-Weg. Foto: Thorsten Jordan

Eindrücklich ist die Szene, wie die wilden Panduren am Abend ganz friedlich und wahrscheinlich ebenso erschöpft an den langen Tischen sitzen und zu Abend essen. Das spezielle Ruethenfest-Flair erlebt man bei den Lagern der Kinder.

Zum Landsberger Ruethenfest kehrt man gerne in die Heimat zurück

Das wissen nicht nur die Landsberger. Vor dem Landsknecht-Lager betrachtet auch eine Münchner Familie die Szenerie vor dem Sandauer Tor. "Sensationell" findet der Vater das Fest, der auch erzählt, dass das für die Kinder die passende Ergänzung zum Kaltenberg-Besuch am vorangegangenen Wochenende sei. Woher man in München das Ruethenfest kennt? Ganz einfach - von Freunden, die aus Landsberg stammen. "Ich war Page, Landsknecht und später bei der Jugendkapelle", erzählt der Ex-Landsberger, der zum Ruethenfest mal wieder in die Heimat zurückgekehrt ist.

So hört man es in dem bunten Treiben in der Stadt immer wieder: "Ja, seid's ihr auch in der Stadt" und die Erwiderung lautet "Das kann man sich ja nicht entgehen lassen" oder "Dass wir uns nach so langer Zeit mal wieder sehen." Spätestens in vier Jahren - beim nächsten Ruethenfest.

So geht es am Sonntag beim Ruethenfest weiter

Am heutigen Sonntag geht das Ruethenfest unter anderem weiter mit der zweiten Auflage des historischen Festzugs um 14 Uhr, Auftritten der Landsknechte, Schweden und Kaiserlichen Eskorte und der Tanzgruppen auf dem Hauptplatz um 17 Uhr und dem Abschlusskonzert der Stadtjugendkapelle um 20 Uhr.