Der HC Landsberg muss jetzt schnell handeln

Plus In der Eishockey-Oberliga leistet sich der HCL zwei peinliche Vorstellungen. Das Präsidium muss schnell Konsequenzen ziehen, findet LT-Redakteurin Margit Messelhäuser.

Was ist los beim HC Landsberg? Die beiden Niederlagen gegen Lindau und Klostersee tun dem Eishockey-Oberligisten nicht nur im Kampf um einen Play-off-Platz extrem weh, die Art und Weise, wie sie zustande kamen, beschädigt auch das Ansehen des Vereins. Was sich einige Spieler in den so wichtigen Partien erlaubten, kann der Verein so nicht dulden. Gleichzeitig muss man sich auch die Frage stellen, ob Trainer Sven Curmann das Team noch erreicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

