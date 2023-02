TSV Landsberg rüstet sich für Regionalliga und darf Stadion ausbauen

Die Fußballer des TSV Landsberg möchten nächste Saison in der Regionalliga spielen. Die Sportanlage muss dafür erweitert werden.

Die Bayernliga-Fußballer des TSV Landsberg haben ein Ziel: den Aufstieg in die Regionalliga. Die sportliche Qualifikation für die vierthöchste Liga in Deutschland ist das eine, die erforderliche Lizenz für den Spielbetrieb das andere. Denn dafür muss auch die sportliche Heimat, der 3C-Carbon-Sportpark im Frauenwald, aufgerüstet werden. Und damit beschäftigte sich jetzt der Bauausschuss des Stadtrats.

Wie in der Sitzung bekannt wurde, müssen insbesondere die Zuschauerkapazitäten der Anlage erweitert werden. Diese Erweiterung müsse bis zum Start der kommenden Saison umgesetzt sein. Für die mit dem Aufstieg erforderliche Lizenz wären Tribünen und Parkplätze so zu erweitern, dass bis zu 2500 Zuschauer Platz finden. Wie Katja Kaus von der Stadtverwaltung in der Sitzung sagte, könnten die bestehende Tribune ausgebaut und eine neue im Osten errichtet werden. Auch die bestehenden Gebäude müssten erweitert oder ergänzt werden, unter anderem auch Sanitäranlagen, Kassenhäuschen und Kiosk. Eine Erweiterung der Zaunanlage sei ebenso notwendig. Die benötigten Parkplätze können im Nordwesten des bestehenden Parkplatzes hergestellt werden.

Eine kritische Anmerkung von Stadtrat Franz Daschner

Laut der Sitzungsvorlage für die Stadträte ist der für die Änderungen erforderliche Bauantrag derzeit in der Vorbereitung. Aus Sicht der Verwaltung kann der für einen Spielbetrieb in der Regionalliga erforderliche Erweiterung der Sportanlage und des Parkplatzes grundsätzlich befürwortet werden. Dieser Meinung waren auch alle Mitglieder des Bauausschusses. Einzig Franz Daschner (parteilos) merkte kritisch an, dass vieles vom Hauptsponsor des TSV Landsberg abhänge. "Wenn der den Verein nicht mehr unterstützt, liegt der Sportplatz dann brach?"

