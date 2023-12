Der Vorderanger in Landsberg wird (vorerst) keine Fußgängerzone

Plus In Landsbergs nördlicher Altstadt ist ein verkehrsberuhigter Geschäftsbereich geplant. Mehreren Stadträten wäre die zweite diskutierte Variante lieber gewesen.

Die Stadt Landsberg möchte die nördliche Altstadt aufwerten und hat die Bürgerinnen und Bürger intensiv an den Planungen beteiligt. Bei einem abschließenden Workshop hatte sich dabei ein verkehrsberuhigter Geschäftsbereich als bevorzugte Variante herauskristallisiert. Auch der Stadtrat sprach sich nun mehrheitlich dafür aus, dieses Konzept zu verfolgen. Vorangegangen war eine längere Diskussion, denn einige Mitglieder des Gremiums hätten in einer Fußgängerzone im Vorderanger eine große Chance gesehen. Und diese Option scheint zumindest auf längere Sicht nicht vom Tisch.

Die Bürgerinnen und Bürger sollten beim Projekt "Aufwertung nördliche Altstadt" von Anfang an intensiv beteiligt werden. Aus einer Charette gingen aus anfänglich vier Varianten zwei Vorzugsvarianten hervor, die dann in Workshops weiter konkretisiert wurden: