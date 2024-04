Landsberg

18:00 Uhr

Die Gartensaison beginnt: Von Gemüsebeeten und Outdoor-Wohnen

Plus Mehr Natur, mehr Selbstversorgung und weniger Balkonkästen. Wir verraten, was in dieser Saison in den Garten kommt und was langsam verschwindet.

Von Christina Böltl

Wer im April sät und pflanzt, kann im August ernten und sich über einen blühenden Garten freuen: Dementsprechend regt sich das Leben in den Gärten - und in den Gärtnereien und Baumärkten, das Frühjahr ist aber auch die Zeit der Gartenausstellungen: Sandra Naumann organisiert mit ihrem Mann die Gartentage Kaltenberg, die vom 9. bis 12. Mai auf großem Gelände die Trends der Gartensaison präsentieren. Eine Entwicklung ist ihr besonders aufgefallen: „Selbstversorgung und Hochbeete haben in den letzten Jahren zugenommen.“ Dabei sei vielen Hobbygärtnern nicht klar, dass auch mit einem Hochbeet viel Aufwand verbunden sei. Auch die Gärtnerei Dumbsky sieht eine große Nachfrage in diesem Bereich, erzählt Siegfried Dumbsky. Klassisch würden Salat, Radieschen oder Tomaten gepflanzt. Aber auch an Exoten wie Wassermelone, Süßkartoffel oder Ingwer bestehe mittlerweile Interesse.

Elisabeth Haltmayr hat im vergangenen Jahr zum ersten Mal Süßkartoffeln auf ihrem Garagendach angepflanzt. „Das lief toll. Dieses Jahr machen wir das im großen Beet“, kündigt sie an. Gemeinsam mit ihrem Mann Manfred hat sie sich auf rund 200 Quadratmetern ein Pflanzenparadies geschaffen. Im Gemüsegarten hinter dem Haus stehen vier Hochbeete. Hier wachsen unter anderem Beerensträucher und Bärlauch. Auch die heimischen Paprikasorten „Zipfelmütze“ aus Klosterlechfeld und „Roter Augsburger“ gedeihen bei den Haltmayrs prächtig.

