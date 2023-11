Landsberg

vor 34 Min.

Die Radstreifen an der Münchener Straße bleiben dauerhaft

Auf der Münchener Straße in Landsberg sind inzwischen mehr Radfahrende unterwegs. Die Radstreifen sollen deswegen dauerhaft bleiben.

Plus Seitdem es in Landsberg die Markierungen an der Münchener Straße gibt, sind dort deutlich mehr Radfahrende unterwegs. Der Verkehrsversuch bringt weitere Erkenntnisse.

Von Dominik Stenzel Artikel anhören Shape

Landsberg soll für Radfahrende attraktiver werden. Auf der Münchener Straße, einer wichtigen Ost-West-Verbindung, hat die Stadt vor diesem Hintergrund einen Verkehrsversuch gestartet: Mitte 2022 wurden sogenannte „Angebotsstreifen“ für Personen, die mit dem Rad unterwegs sind, markiert. Inzwischen steht fest, dass diese auch gut angenommen werden und dauerhaft bleiben sollen.

Konkret vorgestellt wurden die Pläne für den Verkehrsversuch den Mitgliedern des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses im März des vergangenen Jahres. Wie es in der Sitzungsvorlage hieß, waren nach damaligem Stand verhältnismäßig wenige Radfahrende auf der Münchener Straße unterwegs, da das hohe Aufkommen motorisierter Fahrzeuge eine „subjektive Gefahrensituation“ darstellt. Dem nicht-motorisierten Verkehr wäre bei einem Umbau dementsprechend mehr Platz zu gewährleisten. Die Verwaltung schlug daher zwischen dem Kreisverkehr Neue Bergstraße und der Tank- und Servicestation Allguth die Durchführung eines Versuches vor, durch den ermittelt werden sollte, ob der Radverkehr mit einem Radschutzstreifen im Mischverkehr geführt werden kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen