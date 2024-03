Landsberg

Dr. Michael Reppel aus Landsberg ist Kardiologe mit Herzblut

Prof. Dr. Michael Reppel betreibt in Landsberg eine Praxis für Kardiologie und Angiologie.

Plus Der Landsberger Kardiologe Dr. Michael Reppel gehört dem Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung an. Die aktuelle Gesundheitspolitik sieht er kritisch.

Von Dagmar Kübler

Vor kurzem wurde Professor Dr. Michael Reppel in den Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung berufen. Unsere Redaktion sprach mit dem Landsberger Kardiologen über die Bedeutung dieses Ehrenamts und die Herausforderung, heutzutage eine kardiologische Praxis zu führen.

Der Herzspezialist Professor Dr. Michael Reppel, ehemaliger kommissarischer Direktor der kardiologischen, angiologischen und intensivmedizinischen Abteilung des Universitätsklinikums Schleswig-Holsteins, Campus Lübeck, betreibt in Landsberg und Utting eine Praxis für Kardiologie und Angiologie. Seit Januar gehört er dem Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung an. „Ich habe im Vorfeld der Berufung nichts davon gewusst, man wird vorgeschlagen. Ich weiß, dass dieses Ehrenamt mit viel Arbeit verbunden ist, sehe es aber als eine Ehre an, dem Beirat anzugehören“, sagt Dr. Reppel. Rund 500 Mediziner, die auf dem Gebiet der Herz-Kreislauf-Erkrankungen wissenschaftlich tätig sind, zählen dazu.

