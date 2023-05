Radler stüzt über gespannten Draht auf Feldweg: Landwirt steht vor Gericht

Plus Bei Entraching stürzt ein Radfahrer über einen gespannten Draht. Welche Schuld trägt ein Landwirt daran?

Eingestellt wurde vom Amtsgericht in Landsberg nach kurzer Verhandlung das Verfahren gegen einen Landwirt aus dem Landkreis. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, im August vergangenen Jahres einen Draht über einen Feldweg zwischen Utting und Entraching gespannt zu haben, ohne ihn vorschriftsmäßig zu kennzeichnen. Der Draht sei daher die Ursache für den Sturz eines Radfahrers gewesen, der sich dabei eine Fraktur am Ellenbogen zuzog.

Der Landwirt zeigte Richterin Katrin Prechtel einen Übersichtsplan mit seinen Weiden und Wegen, aus dem hervorgeht, welche Strecke seine Kühe viermal am Tag zurückzulegen haben und wie sie die Wege im Einzelnen kreuzen. Dabei führt er selbst die Tiere, während ein Mitarbeiter darauf achtet, dass die Zäune ordentlich gespannt sind, damit die Tiere beisammenbleiben. Es komme einer Katastrophe gleich, wenn man sie – bis zu 200 - wieder einfangen müsse. Fahrlässigkeit könne er sich daher absolut nicht erlauben.