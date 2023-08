Drei Autos sind in Landsberg in Unfall verwickelt

In der Augsburger Straße in Landsberg passiert ein Auffahrunfall. Zwei der drei Unfallbeteiligten werden leicht verletzt.

Drei Autos waren an einem Verkehrsunfall beteiligt, der sich am Freitag gegen 14.35 Uhr in der Augsburger Straße in Landsberg ereignet hat. Zum Unfallhergang berichtet die Polizei, dass ein 34-jähriger Autofahrer aus Greifenberg mit seinem Wagen auf den vor ihm haltenden Pkw einer 56-jährigen Frau aus Pullach auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der haltende Pkw auf den davor befindlichen Pkw eines 61-jährigen Untermeitingers geschoben. Die 56-Jährige und der 61-Jährige wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Sachschaden an den drei beteiligten Fahrzeugen beläuft sich insgesamt auf rund 6000 Euro. (AZ)

