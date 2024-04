Ein junger Mann beleidigt Streifenbeamte in Landsberg

Eine Polizeistreife sieht in Landsberg, wie ihnen ein Mann den ausgestreckten Mittelfinger zeigt. Als das Auto wendet, versucht er zu flüchten.

Wegen Beamtenbeleidigung muss sich ein 21-jähriger Mann aus Landsberg verantworten, der am Samstag gegen 17 Uhr einer Polizeistreife den "Stinkefinger" gezeigt hat. Laut Polizeibericht geschah dies, als auf der Spöttinger Straße auf Höhe des Jugendzentrums ein Streifenwagen der Polizei unterwegs war. Der Mann zeigte plötzlich ausgestreckt mit beiden Armen den Beamten an beiden Händen den Mittelfinger. Als er bemerkte, dass der Streifenwagen gewendet hatte, versuchte er zu Fuß durch die angrenzenden Schrebergärten an der Bahnlinie zu flüchten. Die Polizeibeamten konnten den Mann aber ermitteln. Als Grund der Beleidigung gab er an, dass er „heftig unter dem Einfluss“ von Alkohol stehen würde. Allerdings erbrachte ein Alkoholtest keinerlei Alkoholwerte. (AZ)

