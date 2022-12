Landsberg

14:54 Uhr

Einbrüche: Die Polizei Landsberg ermittelt in zwei Fällen

Unbekannte sind in Landsberg gewaltsam in einen Container eingebrochen und haben mehrere Baumaschinen gestohlen.

In Landsberg dringen Unbekannte in einen Container ein und stehlen mehrere Baumaschinen. Zudem kommt es zu einem versuchten Einbruch in einen Drogeriemarkt.

