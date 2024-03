Erweiterung des Klinikums: Die Bauarbeiten sind angelaufen

Bald wird mit dem Bau der Pflegeschule begonnen. Maßnahmen der Stadtwerke Landsberg an Kanal- und Wasserleitung sorgen für Einschränkungen.

Für das Klinikum gibt es umfassende Erweiterungspläne – die Rede ist von einem Gesundheitscampus, der im Landsberger Westen entstehen soll. An der Bürgermeister-Dr.-Hartmann-Straße wird aktuell bereits die Baustellenzufahrt für den Ausbildungscampus geschaffen. Auch Arbeiten der Stadtwerke stehen unmittelbar bevor, wodurch mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen ist.

Für die Erweiterung des Klinikums sind demnach umfangreiche Bauarbeiten an der städtischen Infrastruktur notwendig. Die Stadtwerke Landsberg verlegen laut einer Pressemitteilung unter anderem einen neuen Mischwasserkanal und führen Wasserleitungsarbeiten durch. Die Bauarbeiten sind in zwei wechselnde Phasen unterteilt: In der ersten Phase ist der Bereich von der Oberbürgermeister-Dr.-Engshuber-Straße bis zur bestehenden Bushaltebucht betroffen und in der zweiten Phase der Bereich der Bushaltestelle und der Bereich des Kindergartens.

Im Bereich der Bürgermeister-Dr.-Hartmann-Straße stehen Maßnahmen der Stadtwerke an. Foto: Thorsten Jordan

Laut Stadtwerken wird es während der Bauphase Einschränkungen geben. So entfallen Parkplätze im Baubereich an der Bürgermeister-Dr.-Hartmann-Straße. Besucherinnen und Besucher der Einrichtungen am Klinikum sind dazu aufgerufen, den großen Klinikparkplatz zu nutzen. In Richtung Süden wird die Bürgermeister-Dr.-Hartmann-Straße ab der Zufahrt zum MVZ voll gesperrt. Es wird eine Umleitung eingerichtet. Die Anwohner der Bürgermeister-Dr.-Hartmann-Straße erreichen Ihre Anwesen von Süden her aus dem Mühlweg kommend. Die Arbeiten an Kanal- und Wasserleitung beginnen am Montag, 25. März, und werden bis Mitte Juni 2024 abgeschlossen sein.

Kreis Landsberg kann bei der Wohnanlage auf Förderung bauen

Der Ausbau des Klinikums zum Gesundheitscampus war auch jüngst im Kreisausschuss Thema. Laut Sitzungsvorlage wird mit dem Bau der für rund 100 Schülerinnen und Schüler ausgelegten Berufsfachschule für Gesundheits- und Krankenpflege im April begonnen. Im Rahmen des Erweiterungsprojekts werden zudem 60 Wohneinheiten für Beschäftigte des Klinikums und Pflegeschüler errichtet sowie 60 weitere für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises. Die aus mehreren Gebäudekomplexen bestehende Wohnanlage ist auf landkreiseigenen Grundstücken westlich des Klinikum-Parkplatzes vorgesehen.

Der Kreisausschuss beauftragte die Verwaltung einstimmig, Vergabeverfahren für die Planungsleistungen in die Wege zu leiten. Der Wohnungskomplex kann laut Sitzungsvorlage im Rahmen des Wohnungspakts des Freistaats Bayern bis zu einer Höhe von 60 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten gefördert werden.

Lesen Sie dazu auch