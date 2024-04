Fahrradfahrer bleibt an Traktor hängen und stürzt

An der Katharinenstraße fährt ein Mann mit seinem Fahrrad. Als er an stehenden Fahrzeugen vorbeifährt, übersieht er den Auflieger eines Traktors und bleibt hängen.

In der Landsberger Katharinenstraße ist ein Fahrradfahrer gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 73-Jährige aus am Samstag gegen 14.45 Uhr mit seinem Fahrrad die Katharinenstraße in Landsberg. Er fuhr an den sich verkehrsbedingt stauenden Fahrzeugen rechts vorbei. Dabei übersah er den Auflieger einer landwirtschaftlichen Zugmaschine, blieb an diesem hängen und kam zu Sturz. Dabei verletzte sich der Radfahrer leicht an den Armen. (AZ)