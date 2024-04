Feuerwehr rückt zweimal in die Landsberger Altstadt aus

Am Donnerstagmittag rückt Landsbergs Feuerwehr zu einem Einsatz im Bereich der Alten Bergstraße aus. Am Abend kommt im Hinteranger ein weiterer hinzu.

Am Donnerstag ist die Feuerwehr Landsberg zweimal in die Altstadt ausgerückt. Unsere Redaktion hat sich bei der Polizei nach den Gründen für die beiden Einsätze erkundigt.

Laut einem Sprecher der Inspektion in Landsberg war in einer Wohnung an der Alten Bergstraße um die Mittagszeit Essen angebrannt. Personen seien dabei nicht zu Schaden gekommen und es sei auch kein Sachschaden zu verzeichnen.

Am späten Abend hat dann eine Person die Einsatzkräfte verständigt, nachdem sie laut dem Polizeisprecher eine Rauchmeldeanlage gehört hatte. Diese habe im Hinteranger angeschlagen, doch auch im Vorderanger waren Feuerwehrautos zu sehen. Es habe sich um eine Fehlauslösung der Anlage gehandelt, so der Polizeisprecher. Damit seien auch keine weitergehenden Maßnahmen erforderlich gewesen.

